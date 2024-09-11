Калеб Агада прокомментировал свой переход в «Автодор»

Атакующий защитник Калеб Агада прокомментировал свой переход в саратовский клуб «Автодор», за который будет выступать в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ.

«Рад своему переходу. Каждый раз ставлю перед собой новые цели, поэтому буду упорно работать, чтобы достигать их. Планирую выкладываться на полную и помогать команде во всём. Лига ВТБ — очень хороший турнир с сильными командами. Рад оказаться здесь и начать это новое путешествие», — приводит слова Агады пресс-служба баскетбольного клуба «Автодор».

Стоит отметить, что в последние два года Калеб выступал за клуб «Прометей», где стал двукратным чемпионом Латвийско-эстонской баскетбольной лиги. А также Калеб выступал на ОИ-2020 в Токио в 2021 году за сборную Нигерии.