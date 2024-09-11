Димитрис Итудис посетил матч между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» в Суперкубке Единой лиги

Бывший главный тренер московского ЦСКА грек Димитрис Итудис посетил матч своей бывшей команды с «Локомотивом-Кубань» в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

Димитрису Итудису 54 года, он занимал пост главного тренера ЦСКА с 2014 по 2022 год. За это время армейцы стали двукратными чемпионами Евролиги, шестикратными чемпионами Единой лиги ВТБ, двукратными бронзовыми призёрами Евролиги. Кроме того, Итудис был дважды признан тренером года Евролиги (2016, 2019), четырежды — тренером года Единой лиги (2015, 2017, 2018, 2022). В 2023 году Димитрис был включён в Зал славы Единой лиги. В 2022 году Итудис покинул армейцев и в том же году занял пост главного тренера турецкого «Фенербахче». Однако в декабре 2023-го он был вынужден покинуть команду.

Международный предсезонный турнир «Суперкубок Единой лиги ВТБ» проходит в Москве с 11 по 14 сентября на «ВТБ Арене». В нём принимают участие четыре лучшие команды лиги (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань») и два зарубежных клуба («Црвена Звезда» Белград, «Бешикташ» Стамбул). ЦСКА играет в группе «А» с «Локомотивом‑Кубань» и сербской «Црвеной Звездой».