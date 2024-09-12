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Главный тренер ЦСКА Пистиолис: ожидаю большего от нашей защиты

Главный тренер ЦСКА Пистиолис: ожидаю большего от нашей защиты
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом-Кубань» в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«В целом я доволен, мы очень хорошо играли в нападении, делились мячом, действовали агрессивно, делали то, что хотели. В то же время ожидаю большего от нашей защиты. 92 очка для команды с нашими оборонительными качествами — это слишком много. Сезон только начинается, можно сказать некоторые хорошие слова о нашей команде прямо сейчас, но кое-что нам действительно нужно улучшить», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

В среду, 11 сентября, ЦСКА одержал победу над «Локомотивом-Кубань» в групповом матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ — 2024 со счётом 105:95 (24:21, 30:31, 25:19, 26:24).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A
11 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
105 : 95
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Абдулбасиров, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Ищенко, Андерсон, Емченко

Международный предсезонный турнир «Суперкубок Единой лиги ВТБ» проходит в Москве с 11 по 14 сентября на «ВТБ Арене». В нём принимают участие четыре лучшие команды лиги (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань») и два зарубежных клуба («Црвена Звезда» Белград, «Бешикташ» Стамбул). Встречи группового этапа пройдут 11-13 сентября. Матчи за пятое место, третье место и финал – 14 сентября.

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