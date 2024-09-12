Суперкубок Единой лиги: расписание матчей 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, пройдёт второй игровой день Суперкубка Единой лиги ВТБ. Соревнования будут продолжаться до 14 сентября. Сегодня будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня.

Суперкубок Единой лиги ВТБ. Расписание 12 сентября:

17:00 мск. «Зенит» — «Бешикташ»;

20:00 мск. ЦСКА — «Црвена Звезда».

Напомним, участники турнира разделены на две группы. В группе А сыграют ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Црвена Звезда». А в группе Б встретятся УНИКС, «Зенит» и «Бешикташ».

На групповом этапе команды играют по круговой системе в своей группе «каждый с каждым» по одной игре, по итогам группового этапа все команды квалифицируются в плей-офф.

Прошлогодним победителем Суперкубка Единой лиги стал «Зенит».