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Суперкубок Единой лиги: расписание матчей 12 сентября

Суперкубок Единой лиги: расписание матчей 12 сентября
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Сегодня, 12 сентября, пройдёт второй игровой день Суперкубка Единой лиги ВТБ. Соревнования будут продолжаться до 14 сентября. Сегодня будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня.

Суперкубок Единой лиги ВТБ. Расписание 12 сентября:

17:00 мск. «Зенит» — «Бешикташ»;

20:00 мск. ЦСКА — «Црвена Звезда».

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
12 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Бешикташ
Стамбул
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A
12 сентября 2024, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Нет данных
Црвена Звезда
Белград
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Напомним, участники турнира разделены на две группы. В группе А сыграют ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Црвена Звезда». А в группе Б встретятся УНИКС, «Зенит» и «Бешикташ».

На групповом этапе команды играют по круговой системе в своей группе «каждый с каждым» по одной игре, по итогам группового этапа все команды квалифицируются в плей-офф.

Прошлогодним победителем Суперкубка Единой лиги стал «Зенит».

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