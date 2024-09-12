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«Зенит» — «Бешикташ»: где смотреть, во сколько начало матча Суперкубка Единой лиги

«Зенит» — «Бешикташ»: где смотреть, во сколько начало матча Суперкубка Единой лиги
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Сегодня, 12 сентября, в Москве на «ВТБ Арене» состоится товарищеский матч между петербургским «Зенитом» и стамбульским «Бешикташем» в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию всех матчей можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ и телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию игры.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
12 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Бешикташ
Стамбул
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В этом году в Суперкубке Единой лиги ВТБ принимают участие четыре российские команды — «Зенит», ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и УНИКС, а также две зарубежные — «Бешикташ» и «Црвена Звезда».

В 2023 году победителем турнира стал «Зенит». В финальном матче петербуржцы обыграли «Локомотив-Кубань» со счётом 85:83.

Ранее в Единой лиге оценили потенциал «Локо», ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа в Евролиге.

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