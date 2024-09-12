ЦСКА — «Црвена Звезда», Суперкубок Единой лиги: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 12 сентября, пройдёт второй игровой день Суперкубка Единой лиги ВТБ. Матчи будут проходить в Москве на «ВТБ Арене». Во второй день встретятся московский ЦСКА и сербская «Црвена Звезда». Игра начнётся в 20:00 по московскому времени.

Встречу команд можно будет посмотреть на канале «Матч! Игра», а также на официальном сайте Единой лиги. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию игры.

ЦСКА и «Црвена Звезда» выступают в группе А. В этой же группе играет «Локомотив-Кубань». В группе Б встретятся УНИКС, «Зенит» и «Бешикташ».

В 2021 году обладателем Суперкубка стал московский ЦСКА, в 2022 и 2023 годах победителем становился санкт-петербургский «Зенит». В 2022 году в Суперкубке Единой лиги ВТБ впервые приняли участие зарубежные команды — сербские «Партизан» и «Мега».