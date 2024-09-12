ЦСКА — «Црвена Звезда» — онлайн-трансляция начнётся в 20:00 мск

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Сегодня, 12 сентября, во втором матче второго игрового дня на Суперкубке Единой лиги ВТБ — 2024 встретятся действующий чемпион Единой лиги московский ЦСКА и сербский клуб «Црвена Звезда». Игра между командами начнётся в 20:00 мск.

Наблюдать за всеми матчами Суперкубка Единой лиги можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра», а также на официальном сайте Единой лиги. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи, в которой будут освещены все самые захватывающие моменты предстоящей игры.

Напомним, армейцы практически не поменяли состав перед стартом нового сезона Единой лиги. Московский клуб из легионеров подписал лишь защитника сборной Сербии по баскетболу Алексу Аврамовича.

Международный предсезонный турнир «Суперкубок Единой лиги ВТБ» проходит в Москве с 11 по 14 сентября на «ВТБ Арене».

В нём принимают участие четыре лучшие команды Лиги (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань») и два зарубежных клуба («Црвена Звезда» Белград, «Бешикташ» Стамбул). Матчи группового этапа пройдут 11-13 сентября. Матчи за пятое место, третье место и финал — 14 сентября.