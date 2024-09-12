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Авторы контента на OnlyFans суммарно заработали за 2023 год больше, чем все игроки НБА

Авторы контента на OnlyFans суммарно заработали за 2023 год больше, чем все игроки НБА
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Авторы контента в популярном американском сервисе OnlyFans суммарно заработали больше за 2023 год, чем все игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) смогли получить в виде официальной зарплаты. Об этом сообщает аккаунт Basketball Forever на своей странице в социальных сетях.

Согласно его подсчёту, создатели контента на OnlyFans заработали порядка $ 6,6 млрд, а игроки НБА — $ 4,9 млрд.

Напомним, в минувшем сезоне НБА в финал вышли «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». Команды провели пять игр в рамках финальной серии, по итогам которой победу одержали «кельты» со счётом 4:1. MVP финала был признан атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун.

Ранее бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе Сириль Ган провёл спарринг с игроком НБА Руди Гобером.

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