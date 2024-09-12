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Владимир Гомельский назвал близкой к идеалу игру УНИКСа в матче с «Бешикташем»

Владимир Гомельский назвал близкой к идеалу игру УНИКСа в матче с «Бешикташем»
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил игру УНИКСа с «Бешикташем» в групповом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ – 2024.

«Перед тренерами этих команд на Суперкубке стоят абсолютно разные задачи. Например, тренеру «Бешикташа» нужно определиться в межсезонье, с кем из семи легионеров заключать контракт на новый сезон, а кого отправить восвояси. У тренера УНИКСа такой задачи не стоит. Несмотря на отсутствие Лабери, состав команды разнообразный. Есть 10 человек, которых Перасович ротирует с разной степенью успеха. И, честно говоря, игра УНИКСа сегодня оказалась близкой к идеалу», — написал Гомельский у себя в телеграм-канале.

Напомним, казанский УНИКС одержал уверенную победу над турецким «Бешикташем» в групповом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ – 2024 со счётом 97:69 (19:22, 39:13, 24:16, 15:18).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
11 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
97 : 69
Бешикташ
Стамбул
УНИКС: Акун-Пёрселл - 24, Найт - 23, Рейнольдс - 16, Бако - 9, Тэйлор - 7, Комолов - 6, Лопатин - 5, Д. Кулагин - 4, Торопов - 2, Беленицкий - 1, Илюк, Стуленков
Бешикташ: Конан - 12, Оллмен - 9, Арслан - 8, Слева - 8, Мэтьюс - 7, Нидхэм - 7, Мартин - 7, Морган - 5, Терри - 4, Угурлу - 2, Элезай, Аксу
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