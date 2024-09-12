Владимир Гомельский назвал близкой к идеалу игру УНИКСа в матче с «Бешикташем»

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил игру УНИКСа с «Бешикташем» в групповом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ – 2024.

«Перед тренерами этих команд на Суперкубке стоят абсолютно разные задачи. Например, тренеру «Бешикташа» нужно определиться в межсезонье, с кем из семи легионеров заключать контракт на новый сезон, а кого отправить восвояси. У тренера УНИКСа такой задачи не стоит. Несмотря на отсутствие Лабери, состав команды разнообразный. Есть 10 человек, которых Перасович ротирует с разной степенью успеха. И, честно говоря, игра УНИКСа сегодня оказалась близкой к идеалу», — написал Гомельский у себя в телеграм-канале.

Напомним, казанский УНИКС одержал уверенную победу над турецким «Бешикташем» в групповом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ – 2024 со счётом 97:69 (19:22, 39:13, 24:16, 15:18).