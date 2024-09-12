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Форвард «Индианы» Джеймс Джонсон настаивает, что он победит чемпиона UFC Джона Джонса

Форвард «Индианы» Джеймс Джонсон настаивает, что он победит чемпиона UFC Джона Джонса
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Форвард «Индианы Пэйсерс» Джеймс Джонсон настаивает, что он может победить бойца смешанных единоборств, действующего обладателя титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) Джона Джонса в бою.

«Я на самом деле верю в это. Я занимаюсь этим всю свою жизнь и чувствую, что у меня есть преимущество в стойке», — приводит слова профессионального баскетболиста Basketballnetwork.

Джеймс Джонсон родился в семье бойцов ММА. Его отец был семикратным чемпионом мира по кикбоксингу, а мать — пятикратной победительницей национального первенства. Оба его родителя и восемь братьев и сестёр имеют чёрные пояса по боевым искусствам.

Джонсон провёл свой первый бой в ММА в возрасте 18 лет и с тех пор одержал семь побед, не потерпев ни одного поражения. Помимо ММА, он также выступал в кикбоксинге и имеет там рекорд 21-0.

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