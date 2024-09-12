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Владимир Гомельский оценил работу Ведищева в качестве тренера «Локо» в матче с ЦСКА

Владимир Гомельский оценил работу Ведищева в качестве тренера «Локо» в матче с ЦСКА
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил работу Андрея Ведищева в качестве тренера «Локомотива-Кубань» в матче с ЦСКА.

«Этот матч у меня вызвал большее удовольствие, чем первый (УНИКС — «Бешикташ». — Прим. «Чемпионата»). И не только потому, что ЦСКА выиграл (105:95). Обе команды старались, правда, больше в нападении, что видно и по счёту. В защите старались меньше, но в одинаковом отношении: ЦСКА пропустит три очка, тут же ответит Локо и с той же любезностью тоже пропустит три очка. В этом матче было также интересно, как управляет командой новый тренер Андрей Ведищев. Да, ему помогали ассистенты, но команда его слушается. Другое дело, что позиционное нападение команды не до конца отработано», — написал Владимир в своём телеграм-канале.

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