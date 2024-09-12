Дэн Хёрли объяснил, почему не согласился стать тренером «Лейкерс»

51-летний главный тренер студенческой баскетбольной команды «Коннектикут» Дэн Хёрли объяснил, почему не согласился стать тренером «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Мне нравится участвовать в жизни молодых парней в последний этап их взросления, когда ещё есть возможность оказать существенное влияние на их будущее.

Именно это мне нравится в работе тренера в колледже. Однако в НБА такой возможности не существует, поскольку там существуют другие отношения между тренером и игроками», — приводит слова Дэна Хёрли портал Sports Illustrated.

Напомним, в июне этого года известный инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что Дэн Хёрли отклонил предложение «Лос-Анджелес Лейкерс», по которому ему предлагали шестилетний контракт с клубом на сумму около $ 70 млн.