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Дэн Хёрли объяснил, почему не согласился стать тренером «Лейкерс»

Дэн Хёрли объяснил, почему не согласился стать тренером «Лейкерс»
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51-летний главный тренер студенческой баскетбольной команды «Коннектикут» Дэн Хёрли объяснил, почему не согласился стать тренером «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Мне нравится участвовать в жизни молодых парней в последний этап их взросления, когда ещё есть возможность оказать существенное влияние на их будущее.

Именно это мне нравится в работе тренера в колледже. Однако в НБА такой возможности не существует, поскольку там существуют другие отношения между тренером и игроками», — приводит слова Дэна Хёрли портал Sports Illustrated.

Напомним, в июне этого года известный инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что Дэн Хёрли отклонил предложение «Лос-Анджелес Лейкерс», по которому ему предлагали шестилетний контракт с клубом на сумму около $ 70 млн.

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