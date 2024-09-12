«Меня взломали». Член Зала славы НФЛ Шэннон Шарп — о секс-видео на его аккаунте

Член Зала славы НФЛ, а ныне спортивный обозреватель телеканала ESPN Шэннон Шарп прокомментировал появление секс-видео на его аккаунте в одной из соцсетей.

Известный спортивный аналитик оказался в новостных заголовках после того, как в его «сториз» появилось загадочное видео сексуального характера. На видео никого не видно, но на заднем фоне были, как можно предположить, сексуальные звуки.

Сам Шарп некоторое время хранил молчание по этому поводу, но теперь заявил, что его взломали хакеры. «Осторожно, мой аккаунт был взломан, моя команда и я активно работаем над этим», — написал Шарп у себя в аккаунте.

Отметим, что ESPN — это семейная телесеть и Шарп уже подвергся критике за несоблюдение политики компании. Бывший игрок НБА Пол Пирс ранее был уволен этой же компанией за то, что выложил в соцсети своё фото с женщинами и выпивкой на вечеринке для взрослых.