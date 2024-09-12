«Мы ничего не могли сделать с ним». Тэйшон Принс — о матчах с Леброном в плей-офф-2007

Бывший игрок НБА и клуба «Детройт Пистонс» Тэйшон Принс поделился воспоминаниями о легендарной серии из 25 очков Леброна Джеймса в финале Восточной конференции 2007 года.

«Мы играли с ними годом ранее, и вот у них снова появился шанс сыграть с нами. Что я помню об этой игре, так это то, что во время игры я не осознавал, что это были 27 или 25 очков подряд. Во время игры вы не осознаёте этого, не имеете ни малейшего понятия. Вы знаете, что он бросает, но вы не знаете, что у него 25 очков подряд. Да, но вы знаете, что он бросает, понимаете, о чём я? В то время он всё ещё пытался найти свою игру. А их команда всё ещё пыталась найти нужные элементы вокруг него. Очевидно, лига чувствовала, как и большинство людей, что у них недостаточно талантов рядом с ним, чтобы победить «Детройт», верно? Но смена импульса, ритма в серии плей-офф всегда могут помочь.

У него была потрясающие четвёртая четверть и дополнительное время, и мы просто не могли ничего сделать, чтобы замедлить его. Особенностью Брона в то время была игра в переходы и пик-н-роллы. Если вы не контролировали это, а он поймал игру, то всё остальное начинало вставать на свои места. Он тогда ещё не прыгал так, как впоследствии, не делал много верховых передач или чего-то подобного. Он только и делал пик-н-роллы и переходы.

Но в той игре он вдруг сказал всем: «Уйдите с дороги, я сам разберусь». После игры, на пресс-конференции, они сказали: «Брон забил 25 очков подряд». И я подумал: «Да ладно?» Я понятия не имел», — рассказал Принс в подкасте Knuckleheads.