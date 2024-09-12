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Баскетболисты ЦСКА повторили один из рекордов в рамках Суперкубка Единой лиги

Баскетболисты ЦСКА повторили один из рекордов в рамках Суперкубка Единой лиги
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Московский ЦСКА повторил рекорд результативности Суперкубка Единой лиги ВТБ в игре с краснодарским «Локомотивом-Кубань», которая состоялась вчера, 11 сентября.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A
11 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
105 : 95
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Абдулбасиров, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Ищенко, Андерсон, Емченко

Во вчерашней встрече армейцы набрали 105 очков. Столько же ЦСКА удалось набрать в прошлогоднем матче с МБА-МАИ, что является рекордом турнира.

Напомним, клуб из Москвы победил краснодарскую команду со счётом 105:95 (24:21, 30:31, 25:19, 26:24). Самым результативным игроком в составе ЦСКА был разыгрывающий Мело Тримбл, на счету которого 19 очков. Кроме того, в его активе три подбора и две результативные передачи.

В составе «Локомотива-Кубань» лучшую результативность продемонстрировал Би Джей Джонсон, на счету которого 18 очков, три подбора и одна передача.

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