Чемпион НБА рассказал об изнурительных тренировках Леброна Джеймса

Бывший форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный чемпион лиги Шейн Баттье рассказал об изнурительных тренировках своего бывшего товарища по «Майами Хит», ныне игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Он невероятен, просто невероятен. Но, послушайте, я своими глазами видел его отношение к работе и преданность своему телу. Его величие исходит из его работы над своим телом. И то количество времени, которое он тратил на разминку, растяжку, силовые упражнения, работу с резинкой и массаж, это было изнурительно.

Я тогда просто хотел выпить пива и немного потаскать тяжести. Его стремление быть на пике физической формы — вот что отличает его от всех остальных.

Поэтому я не удивлён, но когда я вижу его там в 40 лет, то думаю: «Боже мой, Леброн, ты лучше большинства из нас, потому что это тяжёлая работа для любого, не говоря уже о 40-летнем», — сказал Баттье в эфире SiriusXM NBA Radio.