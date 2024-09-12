Форвард «Реала» Усман Гаруба может вернуться в строй раньше, чем ожидалось

22-летний испанский баскетболист, играющий на позициях центрового и тяжёлого форварда, участник летних Олимпийских игр 2020 года и летних Олимпийских игр 2024 года Усман Гаруба может вернуться в строй раньше, чем ожидалось. Об этом со ссылкой на журналиста Карлоса Санчеса Бласа сообщает издание Basketnews.

Гаруба получил стрессовый перелом левой стопы во время одной из тренировок своей команды. Согласно первоначальному прогнозу и диагнозу, Усман должен был восстанавливаться шесть-восемь недель.

Сообщается, что состояние испанского игрока улучшается настолько быстро, что он может принять участие в предстоящем Суперкубке Испании, который состоится 21-22 сентября.

Если Гаруба вернётся в строй в полуфинале Суперкубка с «Барселоной», то его восстановление займёт всего 12 дней, то есть на четыре-шесть недель быстрее, чем ожидалось.