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Стефен Карри назвал два своих самых любимых трёхочковых броска, сделанных за карьеру

Стефен Карри назвал два своих самых любимых трёхочковых броска, сделанных за карьеру
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Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри назвал два своих самых любимых трёхочковых броска, сделанных за карьеру.

«Четыре подряд трёшки, которые поставили точку в борьбе за олимпийское золото. И даже тот последний бросок, который был довольно нелепым, даже по моим меркам. И я думаю, что это [трёхочковые, которые я сделал] в игре против «Оклахома-Сити Тандер» (речь идёт об игре, которая состоялась 28 февраля 2016 года. — Прим. «Чемпионата»). Она хоть и не была чемпионской, но стала действительно громким шагом для нашей команды. Она входит в топ-2 [игр, в которых я сделал свои самые любимые трёхочковые]», — приводит слова Карри портал Clutch Points.

Ранее Стефен Карри обозначил свои планы после завершения профессиональной карьеры.

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