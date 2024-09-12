Вынесен приговор обвиняемому по делу Алексея Шведа

Вынесен приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью известному российскому баскетболисту Алексею Шведу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, суд приговорил 32-летнего Юсуфа Мирашурова к трём годам в колонии общего режима. Также он должен выплатить потерпевшему 500 тыс. рублей.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Установлено, что в ночь на 2 мая 2023 года Мирашуров находился у ресторана на ул. Большая Никитская. В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, он причинил 34-летнему защитнику баскетбольной команды ЦСКА телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Свою вину Мирашуров признал частично. Приговор может быть обжалован в вышестоящем суде в течение 15 дней.

Напомним, на Шведа напали в центре Москвы весной прошлого года. Нападение совершила группа лиц. В результате у баскетболиста были диагностированы перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия — потеря памяти.