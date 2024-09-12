Названы команды Евролиги с самым большим и самым маленьким опытом игроков в НБА

Издание Basketnews назвало команды Евролиги сезона-2024/2025 с наибольшим и наименьшим опытом игроков в НБА.

Самым большим опытом в НБА обладают игроки «Барселоны». Восемь баскетболистов каталонского клуба провели в общей сложности 1898 игр в НБА. На втором месте «Реал» Мадрид с 1576 играми, в которых приняли участие восемь бывших игроков НБА, а на третьем месте — «Панатинаикос» из Афин с общим количеством игр в НБА — 1525.

У новичков Евролиги БК «Париж» самый низкий опыт выступлений их игроков в НБА: в их составе вообще нет ни одного бывшего игрока НБА.

За три недели до начала сезона Евролиги в командах–участницах турнира числится 97 бывших игроков НБА, что на одного игрока больше, чем в начале прошлого сезона.

Лидером по числу бывших игроков НБА является «Олимпиакос» (10).

Если говорить об отдельных игроках, то центровой «Реала» Серж Ибака является лидером по числу матчей в НБА, он сыграл там 919 игр за свою 14-летнюю карьеру. Он также является одним из восьми чемпионов НБА в Евролиге этого сезона.