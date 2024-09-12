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Стив Керр: хочу увидеть в НБА систему выбывания. Отличный способ сохранить конкуренцию

Стив Керр: хочу увидеть в НБА систему выбывания. Отличный способ сохранить конкуренцию
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр заявил, что хотел бы увидеть в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) систему выбывания команд из чемпионата.

«В НБА и так существует большое давление, хотя не присутствует система выбывания. Откровенно говоря, мне хотелось бы её увидеть. Это отличный способ сохранить конкуренцию на протяжении всего сезона, когда ключевые игроки команды травмируются или у парней заканчивается мотивация играть хорошо.

Однако, несмотря на это, на тренеров и игроков по-прежнему оказывается давление, поскольку они рискуют потерять работу, если будут плохо выступать.

Это сложная ситуация для всех участников процесса, хотя именно это делает игру захватывающей и не даёт ей угаснуть», — приводит слова Керра портал RCD Mallorca.

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