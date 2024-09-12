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Чемпион НБА назвал вторую по силе лигу в мире

Чемпион НБА назвал вторую по силе лигу в мире
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Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Хуан Тоскано-Андерсон высказал мнение, что G-лига — вторая по силе лига в мире. В настоящий момент Хуан вместе с другими представителями G-лиги принимает участие в Межконтинентальном кубке ФИБА, который проходит в Сингапуре.

«Мы хотим действовать агрессивно и заявить о себе. Я считаю, что G-лига — вторая по силе лига в мире, и мы хотим это доказать», — приводит слова Тоскано-Андерсона Eurohoops.

Ранее главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр заявил, что хотел бы увидеть в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) систему выбывания команд из чемпионата. По мнению Керра, это стало бы отличным способом сохранить конкуренцию на протяжении всего сезона.

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