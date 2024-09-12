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Димитрис Итудис высказался на тему возвращения команд из России в еврокубки

Димитрис Итудис высказался на тему возвращения команд из России в еврокубки
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Бывший главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис призвал к возращению российских команд в еврокубки. В настоящий момент Димитрис находится в Москве, где посещает матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Давайте поговорим о российских командах. Они держат марку, и любители баскетбола в Европе должны это знать. Могу сказать, что ЦСКА поддерживает высокий уровень. То же самое касается «Зенита», УНИКСа, «Локомотива-Кубань» и некоторых других команд.

Взгляните на пример Алексы Аврамовича, который играл в Евролиге за «Партизан» и решил приехать сюда. Это о кое о чём говорит. Пришло время взаимодействовать с российскими клубами», — приводит слова Итудиса издание Mozzart Sport.

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