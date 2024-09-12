Димитрис Итудис ответил, сколько команд должно выступать в Евролиге

Бывший главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказал мнение, что количество команд в Евролиге должно быть увеличено до 30. Ровно столько клубов в настоящий момент выступают в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я мечтаю, что мы все увидим Евролигу с 30 командами. Конечно, это не то, что может случиться завтра. Мы достигли 18 команд, движемся к 20. Затем их может быть 24, но я мечтаю о цифре 30, потому что ровно столько клубов выступает в НБА.

Конечно, это требует усилий. Нам нужно поговорить с людьми, которые руководят национальными лигами, чтобы наладить сотрудничество», — приводит слова Итудиса издание Mozzart Sport.

Ранее Итудис высказался на тему возвращения команд из России в еврокубки.