«Зенит» вырвал победу в матче с «Бешикташем» в Суперкубке Единой лиги

Состоялся матч Суперкубка Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались «Зенит» из Санкт-Петербурга и турецкий клуб «Бешикташ» (Стамбул). Игра закончилась победой подопечных Хавьера Паскуаля со счётом 83:80 (25:9, 17:26, 21:25, 20:20). Результат встречи решался на последних секундах, где более удачливо себя проявили игроки «Зенита».

Лучшую результативность в составе «Зенита» продемонстрировали американский форвард Дуэйн Бэйкон и американский защитник Ксавьер Мун. На счету обоих по 21 очку. У Бэйкона при этом пять подборов и одна результативная передача. А у Муна четыре подбора и пять передач. Среди игроков «Бешикташа» чаще всего кольцо российской команды поражал защитник Джона Мэтьюс. В его активе 17 очков. Также у него три результативные передачи.

В 2021 году обладателем Суперкубка стал московский ЦСКА, в 2022 и 2023 годах победителем становился «Зенит».