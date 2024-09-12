Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» вырвал победу в матче с «Бешикташем» в Суперкубке Единой лиги

«Зенит» вырвал победу в матче с «Бешикташем» в Суперкубке Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Состоялся матч Суперкубка Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались «Зенит» из Санкт-Петербурга и турецкий клуб «Бешикташ» (Стамбул). Игра закончилась победой подопечных Хавьера Паскуаля со счётом 83:80 (25:9, 17:26, 21:25, 20:20). Результат встречи решался на последних секундах, где более удачливо себя проявили игроки «Зенита».

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
12 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
83 : 80
Бешикташ
Стамбул
Зенит: Мун - 21, Бэйкон - 21, Спеллмен - 15, Фрейзер - 12, Пойтресс - 6, Хантер - 5, Жбанов - 3, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Воронцевич
Бешикташ: Мэтьюс - 17, Морган - 13, Оллмен - 10, Нидхэм - 10, Мартин - 10, Терри - 7, Слева - 5, Конан - 5, Арслан - 3, Элезай, Угурлу, Аксу

Лучшую результативность в составе «Зенита» продемонстрировали американский форвард Дуэйн Бэйкон и американский защитник Ксавьер Мун. На счету обоих по 21 очку. У Бэйкона при этом пять подборов и одна результативная передача. А у Муна четыре подбора и пять передач. Среди игроков «Бешикташа» чаще всего кольцо российской команды поражал защитник Джона Мэтьюс. В его активе 17 очков. Также у него три результативные передачи.

В 2021 году обладателем Суперкубка стал московский ЦСКА, в 2022 и 2023 годах победителем становился «Зенит».

Материалы по теме
Повод для тревоги? «Зенит» едва одолел клуб из Турции в концовке. Суперкубок ЕЛ — LIVE
Live
Повод для тревоги? «Зенит» едва одолел клуб из Турции в концовке. Суперкубок ЕЛ — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android