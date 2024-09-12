Назван игрок «Голден Стэйт», с которым клуб не собирается заключать максимальный контракт

Руководство клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» не заинтересовано в подписании максимального продления контракта с 21-летним тяжёлым форвардом Жонатаном Кумингой. Об этом рассказал обозреватель и инсайдер The Athletic Энтони Слэйтер.

«В настоящий момент «Уорриорз» не готовы предоставить Куминге максимальное продление (вроде пятилетнего контракта на $ 224 млн, который Франц Вагнер заключил с «Орландо Мэджик» и который начнётся с 25% от потолка зарплат)», — написал Слэйтер.

Кроме того, обозреватель добавил, что руководство команды не заинтересовано в соглашении, близком к ежегодной зарплате в $ 44,8 млн.

В прошлом сезоне НБА Куминга принял участие в 71 матче регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 16,1 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 2,2 передачи.

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