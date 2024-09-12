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Андрей Кириленко ответил, причастен ли он к отсутствию конкурентов на выборах главы РФБ

Андрей Кириленко ответил, причастен ли он к отсутствию конкурентов на выборах главы РФБ
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал комментарий по поводу предстоящих выборов главы организации. Выборная конференция Российской федерации баскетбола состоится 20 сентября.

Кириленко является единственным кандидатом, который претендует на этот пост. Напомним, Кириленко является президентом РФБ с августа 2015 года.

«Как я могу комментировать, что, кроме меня, никто не выдвигается? Я точно не прилагал руку к тому, чтобы не было никакой альтернативы на выборах. Выдвигают же регионы. Если бы кто-то договорился с ними — было бы иначе. В прошлый раз никто же не мешал Эдику [Сандлеру] выдвинуться», — приводит слова Кириленко ТАСС.

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