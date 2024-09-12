«У них центровые летают». Воронцевич — о победе «Зенита» в матче с «Бешикташем»

Тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич прокомментировал победу команды в матче с турецким клубом «Бешикташ» (Стамбул). Игра проходила в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ и завершилась в пользу подопечных Хавьера Паскуаля со счётом 83:80 (25:9, 17:26, 21:25, 20:20).

«Прежде всего это командная победа. Всех с победой! Спасибо всем тем, кто пришёл за нас болеть, кто смотрел нас по телевидению и в интернете, так что победа есть победа. Конечно, когда начали очень здорово, казалось, что игра будет лёгкая, но мы знали и готовились к сопернику. Мы понимали, что «Бешикташ» — это очень агрессивная команда с агрессивной защитой и нападением. У них бросающие четвёртые номера, центровые, которые летают и бьют сверху. А маленькие защитники очень быстрые, с хорошим проходом и броском, что сегодня они и продемонстрировали. Они бросили, мне кажется, трёхочковых с процентом реализации больше 50.

С нашей стороны каждый пытался себя как-то проявить. На мой взгляд, начало игры чуть-чуть нас расслабило, о чём и говорил тренер, что нужно добавить концентрации. Но тем не менее выиграли, это самое главное. Идём дальше, и уже надо, естественно, провести работу над ошибками, потому что это всё-таки предсезонный турнир. Чтобы уже в сезон после Суперкубка входить с пониманием тех сильных и слабых своих сторон, убрать эту шероховатость, допускать поменьше ошибок», — приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».

Воронцевич в игре с «Бешикташем» очков не набрал, но сделал четыре подбора и отдал одну результативную передачу. Лучшими по результативности в составе «Зенита» были Дуэйн Бэйкон и Ксавьер Мун. На счету обоих по 21 очку. «Зенит» является действующим победителем Суперкубка Единой лиги.