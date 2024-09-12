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Звезду женской НБА призвали избегать политики после её лайка с поддержкой Харрис

Звезду женской НБА призвали избегать политики после её лайка с поддержкой Харрис
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Первый номер драфта женской НБА, разыгрывающая «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк лайкнула пост американской певицы Тейлор Свифт, которая выразила поддержку кандидату в президенты США Камале Харрис. Свифт поддержала Харрис после её дебатов с другим кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом.

«Мой лайк поста Тейлор Свифт? У меня есть потрясающая платформа, поэтому, как мне кажется, самым важным было бы просто побудить людей зарегистрироваться для голосования. Полагаю, это самое большое, что я могу делать с той платформой, которая у меня есть. То же самое сделала Тейлор», — сказала Кларк на пресс-конференции.

Примечательно, что многие подписчики Кейтлин не оценили её решение лайкнуть пост Свифт. В комментариях на странице Кларк в социальных сетях многие пользователи посоветовали ей не лезть в политику, а заниматься баскетболом. Некоторые написали, что разочаровались в спортсменке.

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