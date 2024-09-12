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Сергей Моня назвал главных фаворитов на победу в новом сезоне Единой лиги

Сергей Моня назвал главных фаворитов на победу в новом сезоне Единой лиги
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в составе сборной России Сергей Моня поделился мыслями об основных претендентах на победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ.

По мнению Мони, главными фаворитами соревнований будут команды, занявшие первые четыре места в прошлом сезоне. Напомним, чемпионом турнира в сезоне-2023/2024 стал ЦСКА, вторым был УНИКС, третье место у «Зенита», а четвёртым стал «Локомотив-Кубань».

«Какие шансы у ЦСКА удержать титул в новом сезоне? Считаю, что шансы у первой четвёрки по итогам прошлого сезона равны. Сезон очень длинный — четыре круга — и кто обойдётся без травм, у того будет больше шансов на победу.

Уровень Единой лиги? И сейчас приезжают иностранные игроки высокого класса. Конечно, уровень где-то упал после того, как нас отстранили от еврокубковых турниров. Потому что к нам всё-таки приезжали самые топовые игроки. А так, а целом очень хороший турнир у нас.

Вчера УНИКС играл с «Бешикташем»: казанцы крупно обыграли далеко не самую последнюю команду в Турции. Так что уровень остаётся высоким», — приводит слова Мони «Матч ТВ».

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