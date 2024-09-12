ЦСКА победил «Црвену Звезду» в Суперкубке Единой лиги

Состоялся матч Суперкубка Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались московский ЦСКА и сербская «Црвена Звезда» (Белград). Игра проходила на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась победой армейцев со счётом 94:92 (23:11, 23:25, 26:26, 22:30 ).

Лучшую результативность в составе подопечных Андреаса Пистиолиса показал разыгрывающий Мело Тримбл. На его счету 21 очко, четыре подбора и четыре результативные передачи.

В составе «Црвены Звезды» чаще всего кольцо красно-синих поражали центровой Урош Плавшич и защитник Айзея Кэнэн. В активе обоих по 21 очку. У Плавшича также пять подборов и две результативные передачи, а у Кэнэна один подбор и две передачи.

Ранее на турнире ЦСКА победил «Локомотив-Кубань». Для «Црвены Звезды» матч с армейцами был первым в Суперкубке Единой лиги. Напомним, в 2021 году обладателем Суперкубка стал ЦСКА, в 2022 и 2023 годах победителем становился «Зенит».