«Майами Хит» анонсировал установку статуи в честь Дуэйна Уэйда

Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» анонсировала установку статуи в честь трёхкратного чемпиона НБА в её составе Дуэйна Уэйда. Торжественная церемония состоится 27 октября.

Помимо «Майами», за время карьеры Уэйд выступал в таких командах, как «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс». Завершил карьеру будучи игроком «Хит» в 2019 году. Дуэйн 13 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА. Становился самым ценным игроком финала лиги в 2006 году. «Хит» закрепили за Уэйдом его игровой номер (3-й). Сейчас прославленному игроку 42 года.

Ранее Уэйд поделился подробностями того, почему он хочет забыть год игры с лёгким форвардом Леброном Джеймсом в «Кливленд Кавальерс».

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Дуэйн Уэйд на матче «Лейкерс»: