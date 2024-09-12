«Они хотят реванша». Воронцевич — о предстоящем матче «Зенита» с УНИКСом в Суперкубке ЕЛ

Тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился мнением о предстоящем матче с казанским УНИКСом. Встреча состоится завтра, 13 сентября, в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Этот турнир очень принципиальный для УНИКСА, и после поражения в Санкт-Петербурге они захотят реванша. Это однозначно и это не секрет, они будут выкладываться. Казанцы обыграли «Бешикташ» с разницей в 30 очков, собственно, это доказывает, что ребята настроены прилично. Когда мы встречались с ними в Санкт-Петербурге, у них не играл лидер Акун-Пёрселл. Сейчас он в строю, так что будет очень непросто и мы должны понимать, что надо с первых минут выходить биться и стараться не расслабляться», — приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».

Ранее «Зенит» и УНИКС встречались в финале турнира «Кубок Кондрашина и Белова — 2024». Победу со счётом 63:50 (19:17, 13:15, 13:11, 18:7) одержала команда из Санкт-Петербурга.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: