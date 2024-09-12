«Искренне говорю вам». Аврамович описал своё состояние после перехода в ЦСКА

Атакующий защитник ЦСКА Алекса Аврамович рассказал, как проходит его адаптация в московской команде.

«Всё отлично. Все в клубе, игроки, которые тут давно, персонал, президент, вице-президент, даже люди из маркетинга очень классные. Искренне говорю вам – я счастлив быть здесь», — сказал Аврамович в интервью Телеканалу «Старт».

Напомним, Алекса перешёл в ЦСКА в конце июля. Игрок принимал участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Вместе со сборной Сербии новичок армейцев стал бронзовым призёром соревнований. В матче за третье место сербы победили национальную команду Германии.

12 сентября ЦСКА встречался с «Црвеной Звездой» на Суперкубке Единой лиги ВТБ. Армейцы победили со счётом 94:92 (23:11, 23:25, 26:26, 22:30).