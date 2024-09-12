Кириленко высказался о возможном возвращении российских сборных на международные турниры

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением относительно возможного возвращения баскетбольных сборных России на международные соревнования. По словам Кириленко, к такому развитию событий нужно быть всегда готовым.

«Это как встретить динозавра на улице — 50%, либо встретишь, либо нет. Мы должны быть готовы к развитию событий в любом ключе. Если мы возвращаемся в следующем году или в этом, мы должны быть готовы. Вы видели подготовку национальных команд — она с прицелом на будущее. Но это не значит, что мы не готовы. Если бы сейчас мы играли в официальных турнирах, из команды Зорана [Лукича] было бы 70% других ребят», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение отстранить сборные России и Беларуси от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

Ранее Кириленко ответил, причастен ли он к отсутствию конкурентов на выборах главы РФБ.

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