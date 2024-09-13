В «Локомотиве-Кубань» высказались о предстоящей игре с «Црвеной Звездой» в Суперкубке ЕЛ

Спортивный директор «Локомотива-Кубань» Виктор Мелешенко дал комментарий по поводу предстоящего матча с «Црвеной Звездой» в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Игра состоится 13 сентября и начнётся в 17:00 по московскому времени. Ранее и «Локо», и «Црвена Звезда» на турнире проиграли московскому ЦСКА.

«Всегда интересно играть с сильным соперником — участником Евролиги, имеющим крепкий состав и опытного тренера. Как и многие сербские команды, «Црвена Звезда» отличается цепкой и жёсткой защитой. В составе достаточно громких имён, традиционно много взращенных клубом талантов и игроков, хорошо знакомых нам с Единой лиги ВТБ — Деян Давидовац, Айзея Кэнэн.

Игроки «Црвены Звезды» всегда играют с полной отдачей независимо от того, как складывается матч. Думаю, что в Москву эта команда приехала с задачей занять самое высокое место. Мы ждём, что против нас они будут выкладываться на максимум. Чтобы нам победить завтра, необходимо прежде всего сделать акцент на защите, чётко следовать тренерским установкам и бороться на обеих половинах площадки», — приводит слова Мелешенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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