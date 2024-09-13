Суперкубок Единой лиги: расписание матчей 13 сентября

Сегодня, 13 сентября, состоится очередной игровой день в Суперкубке Единой лиги ВТБ. В общей сложности будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Суперкубок Единой лиги ВТБ. Расписание 13 сентября:

17:00 мск. «Локомотив-Кубань» – «Црвена Звезда»;

20:00 мск. УНИКС – «Зенит».

Напомним, московский ЦСКА одержал уже две победы на групповом этапе (в матчах с «Локомотивом-Кубань» и «Црвеной Звездой»). 14 сентября в 19:00 мск армейцы сыграют в финале Суперкубка Единой лиги.

Турецкий «Бешикташ» потерпел поражения в двух играх группового этапа Суперкубка (с УНИКСом и «Зенитом») и 14 сентября в 13:00 мск сыграет в матче за пятое место.

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