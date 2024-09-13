«Локомотив-Кубань» — «Црвена Звезда», Суперкубок ЕЛ: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 13 сентября, в Суперкубке Единой лиги ВТБ проходит очередной игровой день. Турнир принимает «ВТБ Арена» в Москве. В 17:00 мск матч начнут краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» и сербская «Црвена Звезда» (Белград).

Встречу команд можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ», «Матч! Игра», а также на официальном сайте Единой лиги. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию игры.

Напомним, в 2021 году обладателем Суперкубка стал московский ЦСКА, в 2022 и 2023 годах победителем становился санкт-петербургский «Зенит». В 2022 году в Суперкубке Единой лиги ВТБ впервые приняли участие зарубежные команды — сербские «Партизан» и «Мега». В финал нынешнего розыгрыша турнира уже пробился ЦСКА.

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