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УНИКС — «Зенит», Суперкубок Единой лиги: где смотреть, во сколько начало

УНИКС — «Зенит», Суперкубок Единой лиги: где смотреть, во сколько начало
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Сегодня, 13 сентября, в Суперкубке Единой лиги ВТБ проходит очередной игровой день. Турнир принимает «ВТБ Арена» в Москве. В 20:00 по московскому времени матч проведут казанский УНИКС и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
13 сентября 2024, пятница. 20:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игру можно будет посмотреть на канале «Матч! Игра», а также на официальном сайте Единой лиги. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

«Зенит» является действующим обладателем трофея. Также клуб из Санкт-Петербурга становился победителем соревнований в 2022 году. В 2021-м обладателем Суперкубка был московский ЦСКА.

Армейцы уже пробились в финал нынешнего розыгрыша турнира. «Бешикташ» потерпел поражения в двух играх группового этапа и сыграет в матче за пятое место.

Следить за матчами:
Групповой этап Суперкубка ЕЛ подходит к концу. Кто в финале — УНИКС или «Зенит»? LIVE
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Групповой этап Суперкубка ЕЛ подходит к концу. Кто в финале — УНИКС или «Зенит»? LIVE

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