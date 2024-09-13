УНИКС — «Зенит», Суперкубок Единой лиги: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 13 сентября, в Суперкубке Единой лиги ВТБ проходит очередной игровой день. Турнир принимает «ВТБ Арена» в Москве. В 20:00 по московскому времени матч проведут казанский УНИКС и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Игру можно будет посмотреть на канале «Матч! Игра», а также на официальном сайте Единой лиги. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

«Зенит» является действующим обладателем трофея. Также клуб из Санкт-Петербурга становился победителем соревнований в 2022 году. В 2021-м обладателем Суперкубка был московский ЦСКА.

Армейцы уже пробились в финал нынешнего розыгрыша турнира. «Бешикташ» потерпел поражения в двух играх группового этапа и сыграет в матче за пятое место.

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