Кармело Энтони раскрыл, чем его поразил Джордан перед самым завершением карьеры

Экс-игрок НБА и трёхкратный олимпийский чемпион Кармело Энтони поделился мнением о выступлении прославленного баскетболиста Майкла Джордана в свой год новичка. Джордан в то время уже завершал карьеру.

«Я до сих пор помню, как смотрел на него, и, чёрт возьми, он выглядел таким другим. Он уже не был Майклом Джорданом прошлой версии. Будто это уже не Майкл Джордан, который летает по воздуху. Однако игра давалась ему так легко. Он просто ловил мяч и делал своё дело», — сказал Энтони в эфире 7PM in Brooklyn.

Майкл Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА. Является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом в составе «Чикаго Буллз».

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