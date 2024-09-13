«Локомотив» — «Црвена Звезда»: онлайн-трансляция матча Суперкубка ЕЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 13 сентября, в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ матч проведут краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» и сербская «Црвена Звезда» (Белград). Игра пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве и начнётся в 17:00 мск.

Болельщики смогут увидеть игру на телеканале «Матч ТВ», «Матч! Игра», а также на официальном сайте Единой лиги. Кроме того, «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию матча.

В 2021 году обладателем Суперкубка стал московский ЦСКА, в 2022 и 2023 годах победителем становился санкт-петербургский «Зенит». В 2022 году в Суперкубке Единой лиги ВТБ впервые приняли участие зарубежные команды — сербские «Партизан» и «Мега».

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: