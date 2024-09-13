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Кевин Дюрант назвал идеальную стартовую пятёрку игроков НБА

Кевин Дюрант назвал идеальную стартовую пятёрку игроков НБА
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Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант поделился мнением об идеальном составе для стартовой пятёрки игроков НБА.

«Пожалуй, я бы взял Луку Дончича. Я бы включил в неё себя. Затем я бы взял Леброна Джеймса, Джоэля Эмбиида, а также Клэя Томпсона», — сказал Дюрант в эфире Boardroom.

Напомним, в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» в первом раунде плей-офф встречался с клубом «Миннесота Тимбервулвз» и проиграл ему в четырёх матчах серии. Дюрант после сезона НБА принял участие в летних Олимпийских играх в Париже, где вместе со сборной США завоевал золотые медали.

Ранее лучшую стартовую пятёрку в истории Национальной баскетбольной ассоциации назвал разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг.

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