УНИКС — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Суперкубка ЕЛ начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 13 сентября, в Суперкубке Единой лиги ВТБ состоится матч между казанским УНИКСом и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Игра пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве и начнётся в 20:00 мск.

Встречу УНИКСа и «Зенита» можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Игра». Кроме того, она будет показана на официальном сайте Единой лиги, а «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

«Зенит» является действующим обладателем трофея. Также клуб из Санкт-Петербурга становился победителем турнира в 2022 году. В 2021-м обладателем Суперкубка был московский ЦСКА, который уже одержал две победы в нынешнем розыгрыше соревнований и сыграет в финале.

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