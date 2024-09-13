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УНИКС — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Суперкубка ЕЛ начнётся в 20:00 мск

УНИКС — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Суперкубка ЕЛ начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 13 сентября, в Суперкубке Единой лиги ВТБ состоится матч между казанским УНИКСом и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Игра пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве и начнётся в 20:00 мск.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
13 сентября 2024, пятница. 20:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встречу УНИКСа и «Зенита» можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Игра». Кроме того, она будет показана на официальном сайте Единой лиги, а «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

«Зенит» является действующим обладателем трофея. Также клуб из Санкт-Петербурга становился победителем турнира в 2022 году. В 2021-м обладателем Суперкубка был московский ЦСКА, который уже одержал две победы в нынешнем розыгрыше соревнований и сыграет в финале.

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