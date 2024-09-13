Китайский город отменил визит Стефена Карри из-за огромной толпы фанатов на улицах

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не добрался до отеля в Сиане (Китай). Звёздный игрок не сумел прибыть до места назначения из-за большого числа болельщиков, которые собрались на улицах города, ожидая баскетболиста. Об этом информирует китайское издание 163.com. Вместе с Карри в Сиань должен был прибыть разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс.

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Сообщается, что многие фанаты продолжали ждать своего кумира даже после того, как было принято решение отменить его визит в Сиань. Когда болельщики наконец узнали о решении властей, выступили с критикой в их адрес.

В настоящий момент ожидается, что Стефен отправится в другой город Китая. Будет ли он посещать Сиань, пока не сообщается.

Фанаты в Китае заполнили улицу, встречая Стефена Карри: