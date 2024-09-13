Игрок НБА может уйти из баскетбола в 21 год

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Эй Джей Гриффин обдумывает решение об уходе из баскетбола. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал инсайдер Шэмс Чарания. Пока неясно, уйдёт ли Гриффин навсегда или это будет временная мера.

В настоящий момент «Рокетс» и сам игрок обсуждают возможные варианты развития событий.

Гриффин был выбран клубом «Атланта Хоукс» под 16-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2022 года. В прошлом сезоне НБА Эй Джей принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 2,4 очка, совершал 0,9 подбора и отдавал 0,3 передачи. Перед драфтом 2024 года «Атланта» отправила лёгкого форварда в «Хьюстон» в обмен на 44-й пик того же драфта. В настоящий момент Гриффину 21 год.

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