Дюрант ответил, кого ставит выше — Йокича или Эмбиида

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант объяснил, почему предпочёл бы видеть в идеальной стартовой пятёрке игроков НБА центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, а не центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича.

«Я бы взял Эмбиида. Эмбиид бросает трёхочковые броски в играх лучше, чем Йокич», — сказал Дюрант в эфире Boardroom.

Напомним, перед Олимпийскими играми в Париже Эмбиид принял решение представлять американскую сборную. США в итоге стали чемпионами Игр 2024 года, в финале обыграв французов со счётом 98:87. Французские болельщики освистывали Джоэла на протяжении всего турнира.

Ранее Дюрант рассказал, кого ещё, кроме Эмбиида, он бы включил в идеальную стартовую пятёрку.

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