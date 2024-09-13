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Легенда «Далласа» Дирк Новицки дал совет Луке Дончичу

Легенда «Далласа» Дирк Новицки дал совет Луке Дончичу
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Чемпион НБА в сезоне-2010/2011 в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки поделился мнением о нынешнем игроке «Далласа» Луке Дончиче, вспомнив финал прошлого сезона. «Маверикс» тогда проиграли «Бостон Селтикс».

«Он должен просто продолжать делать то, что делает. Играть в свою игру. Знаю, это был не тот конец, на который он надеялся. Но он только начал, ему 25 лет. Иногда полезно испытать небольшое разочарование и попытаться ещё раз, чтобы мотивировать себя и подтолкнуть к тому, чтобы работать усерднее и в итоге стать лучше.

По правде говоря, ему просто нужно продолжать делать то, что он делает. Он невероятный игрок. Он выступает на самом высоком уровне и каждый год участвует в разговорах об MVP», — сказал Новицки в DLLS Mavs Podcast.

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