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Бывший главный тренер ЦСКА Итудис прояснил отношение к введению четырёхочкового броска

Бывший главный тренер ЦСКА Итудис прояснил отношение к введению четырёхочкового броска
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Бывший главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о четырёхочковом броске в баскетболе. Ранее он был введён Филиппинской баскетбольной ассоциацей (PBA).

Его можно реализовать в Кубке управляющих (один из трёх основных турниров PBA). Четырёхочковая линия располагается на отметке 27 футов (8,23 м).

«Это интересное нововведение. Почему нет? Я за новые идеи, новые форматы соревнований. Я лично это ещё не видел, хочу посмотреть, но это интересно. Конечно, это поменяет тактику баскетбола сильно, но я не против экспериментов», — приводит слова Итудиса ТАСС.

Ранее Итудис поделился мнением на тему возвращения команд из Российской Федерации в еврокубки.

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