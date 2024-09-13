Председатель правления «Зенита» оценил состав участников Суперкубка Единой лиги

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о составе участников Суперкубка Единой лиги ВТБ. В турнире выступают ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Црвена Звезда» (группа А). В группе Б играют УНИКС, «Зенит» и «Бешикташ».

«Хорошо, что играют две хорошие, сильные зарубежные команды: «Бешикташ» и «Црвена Звезда». Это придаёт международный аспект нашему Суперкубку.

Хотя это предсезонный турнир, видно, что во всех командах сильный набор баскетболистов, хорошие креативные тренеры. Оставшиеся два дня будут очень интересными», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В 2021 году обладателем Суперкубка стал московский ЦСКА, в 2022 и 2023 годах победителем становился санкт-петербургский «Зенит».