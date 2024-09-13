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В «Зените» оценили идею проведения Суперкубка Единой лиги в Сербии

В «Зените» оценили идею проведения Суперкубка Единой лиги в Сербии
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об идее проведения Суперкубка Единой лиги ВТБ в Сербии.

«В Сербии безумно любят баскетбол. Арены, где играют «Црвена» и «Партизан», всегда заполнены, и шумовая поддержка очень и очень сильная! Стоит поучиться многим аренам: я бы даже сказал, что всему миру. Проведение Суперкубка в Сербии — это продвижение нашего баскетбола.

Особенно в условиях, когда нас изолировали от Евролиги и Еврокубка, что очень печально. Спорт по-своему изначальному предназначению должен служить развитию взаимоотношений между людьми. Быть вне политики.

Очень хочется надеяться, что не за горами то время, когда наши спортсмены и в индивидуальных видах спорта, и в командных видах спорта вернутся на международную арену», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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